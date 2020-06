Das Wetter: Gebietsweise Regen; nächtliche Tiefstwerte um 8 Grad

Nachrichtenarchiv - 19.06.2020 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Abend Regen und Gewitter bei lebhaftem Wind. Für die östliche Oberpfalz und die Obere Donau gilt eine amtliche Warnung vor schweren Gewittern. In der Nacht von den Alpen bis zum Bayerischen Wald noch Schauer; Tiefsttemperaturen 13 bis 8 Grad. Morgen teils sonnig, teils regnerisch. 18 bis 25 Grad. Und die weiteren Aussichten: freundlich, kaum noch Schauer.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.06.2020 19:00 Uhr