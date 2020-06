Nachrichtenarchiv - 19.06.2020 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Abend Regen und Gewitter bei lebhaftem Wind. In der Nacht von den Alpen bis zum Bayerischen Wald noch Schauer; Tiefsttemperaturen 13 bis 8 Grad. Morgen teils sonnig, teils regnerisch. 18 bis 25 Grad. Und die weiteren Aussichten: freundlich, kaum noch Schauer.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.06.2020 18:00 Uhr