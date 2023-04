Meldungsarchiv - 15.04.2023 10:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Das Wetter in Bayern: Im Westen freundliche Abschnitte. Später überall bewölkt und gebietsweise Regen. Höchstwerte zwischen 6 und 11 Grad. In der Nacht besonders in Alpennähe regnerisch. Tiefsttemperaturen um 4 Grad. Morgen und auch in den folgenden Tagen wenig Wetteränderung. Höchsttemperaturen zwischen 7 und 14 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.04.2023 10:00 Uhr