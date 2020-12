Das Wetter: Gebietsweise Regen, Höchstwerte 4 bis 8 Grad

Country-Star Charley Pride stirbt mit 86 an Folgen von Covid-19

Dallas: Der amerikanische Country-Sänger Charley Pride ist gestorben. Wie seine Familie mitteilte, erlag er im Alter von 86 Jahren den Folgen einer Covid-19-Erkrankung. Pride hatte sich zwischen den 1960er- und 80er-Jahren mit zahlreichen Hits einen Namen gemacht. Zu seinen bekanntesten Songs gehören "Kiss An Angel Good Morning" und "Please Help Me I'm Falling". Pride war der erste Afroamerikaner, der in die Country Music Hall of Fame aufgenommen wurde.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 13.12.2020 06:00 Uhr