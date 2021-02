Das Wetter: Gebietsweise Regen, Höchstwerte -1 bis +8 Grad

Bund und Länder treffen sich zum ersten Impf-Gipfel

Berlin: Vertreter von Bund und Ländern sind zum ersten Impf-Gipfel in der Corona-Krise zusammengekommen. Es geht in erster Linie um die Frage, wie mehr Menschen schneller geimpft werden können. Kurz vor dem Impfgipfel kam schon Bewegung in die Diskussion über verfügbare Impfstoffmengen. Der Hersteller Biontech teilte am Morgen mit, er könne im zweiten Quartal möglicherweise bis zu 75 Millionen zusätzliche Dosen seines Vakzins an die Europäische Union liefern. Zudem arbeite man daran, ab Mitte Februar die vertraglich festgelegte Liefermenge für das erste Quartal sicherzustellen. Auch der Pharmakonzern Astrazeneca will nun doch mehr Impfstoff an die EU-Staaten liefern. Im ersten Quartal kämen neun Millionen Dosen hinzu, insgesamt seien es also 40 Millionen Dosen, teilte die EU-Kommission mit.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 01.02.2021 14:15 Uhr