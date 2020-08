Nachrichtenarchiv - 03.08.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Überwiegend regnerisch mit Höchsttemperaturen von 16 bis 24 Grad. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor heftigem Starkregen in und an den Alpen. Kommende Nacht bei anhaltendem Regen Tiefstwerte um 10 Grad. Morgen in Unterfranken ab und zu freundlich, sonst Regen; 13 bis 23 Grad. Ab Mittwoch sonnig und wieder deutlich wärmer.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.08.2020 12:00 Uhr