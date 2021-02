Das Wetter: gebietsweise Regen, 6 bis 1 Grad

Merkel verspricht genügend Impfstoff für alle bis Ende September

Berlin: Nach dem Impfgipfel hat Kanzlerin Merkel erneut versprochen, dass jeder Bürger in Deutschland bis Ende September ein Impfangebot erhalten wird. Die Zusage gelte selbst dann, wenn andere Hersteller keine Zulassung für ihre Vakzine bekommen sollten. Bis Ende des dritten Quartals werde es in jedem Szenario genug Impfstoff für 73 Millionen Menschen geben. Außerdem verteidigte Merkel die bisherige Impf-Strategie der EU. Es gebe gute Gründe, dass der Weg an einigen Stellen langsamer gewesen sei. Die CDU-Politikerin kündigte einen nationalen Impf-Plan an. Dort sollten nach bestem Wissen die bevorstehenden Lieferungen an Impfstoffen aufgeführt werden. Nicht äußern wollte Merkel sich zu möglichen Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Sie verwies auf die Ministerpräsidentenkonferenz kommende Woche.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.02.2021 21:00 Uhr