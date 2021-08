Das Wetter: Gebietsweise gewittrig

Hitzerekord in Spanien - Waldbrände in Italien, Griechenland und Russland

Madrid: In Spanien gibt es einen neuen Hitzerekord. Der nationale Wetterdienst hat in der Kleinstadt Montoro in Andalusien gestern Nachmittag 47,2 Grad gemessen. In mehreren Regionen kämpfte die Feuerwehr gegen große Waldbrände. Auch in Süd-Italien gibt es noch keine Entwarnung. In diesem Sommer wurden dort schon 75 Prozent mehr Wald- und Vegetationsbrände gezählt als im letzten Jahr. In Griechenland ist die Lage unter Kontrolle, die Brandgefahr bleibt dem Zivilschutz zufolge weiterhin hoch. Jenseits des Mittelmeerraums weiteten sich die Waldbrände in Russland bedrohlich aus. Die Forstschutzbehörde meldet landesweit fast rund 250 neue Feuer.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.08.2021 19:00 Uhr