Das Wetter: Gebietesweise Schauer sonst freundlich

Das Wetter in Bayern: Nördlich des Mains und an den Alpen vereinzelt Schauer oder Gewitter, sonst freundlich. In der Nacht letzte Schauer bei 11 bis 6 Grad. Am Wochenende wird es freundlicher, am Sonntag bleibt es meist trocken. 16 bis 24 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.05.2024 17:00 Uhr