Das Wetter: Frost, Schneeschauer und auch Schnee

In Frankreich werden Corona-Regeln für Ungeimpfte verschärft

Paris: Frankreich lockert die Corona-Beschränkungen im kommenden Monat schrittweise und verschärft zugleich die Regeln für Ungeimpfte. Von nächster Woche an haben sie keinen Zugang mehr zu Gastronomie, Kulturstätten, Sportveranstaltungen und zum Fernverkehr. Das kündigte Premierminister Castex am Abend an. Damit wird für alle Menschen ab 16 Jahren eine vollständige Impfung oder Genesung zur Voraussetzung zur uneingeschränkten Teilnahme am öffentlichen Leben. Laut Castex sind inzwischen 93 Prozent der Erwachsenen geimpft. Ab dem 2. Februar könnten daher die Kapazitätsbeschränkungen für Sport- und Kultureinrichtungen aufgehoben werden - ebenso wie Maskenregelungen im Freien. Die Homeoffice-Verpflichtung werde in eine Empfehlung umgewandelt. Am 16. Februar dürften dann auch Diskotheken wieder öffnen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 20.01.2022 21:15 Uhr