Das Wetter: Frost, Schneeschauer und auch Schnee

Das Wetter in Bayern: In der Nacht einzelne Schneeschauer, an den Alpen zeitweise anhaltender Schneefall. Zwischendurch lockert es sich auf. Es weht ein lebhafter Wind. Tiefstwerte -1 bis -7 Grad. Die Aussichten bis Sonntag: Weiterhin meist stark bewölkt. Am Samstag vor allem an den Alpen auch länger anhaltende Schneefälle. Tiefstwerte +2 bis -6 Grad, Höchstwerte -3 bis +6 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.01.2022 20:00 Uhr