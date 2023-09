Das Wetter: Freundlich und warm

Das Wetter in Bayern: Heute oft sonnig mit wenig Wolken bei 25 bis 29 Grad. In der Nacht meist klar, in Teilen Frankens Wolken und vereinzelte Schauer möglich. Örtlich Nebel. Tiefsttemperaturen um 14 Grad. Morgen teils länger sonnig, teils wolkig, von Westen her gebietsweise Regen und einzelne Gewitter. Auch am Dienstag unbeständig, am Mittwoch meist trocken und freundlich. Tageshöchstwerte morgen bis 27 Grad, ab Dienstag maximal 24 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.09.2023 10:00 Uhr