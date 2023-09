Das Wetter: Freundlich und warm

Das Wetter in Bayern: In der Früh ist es oft noch neblig, dann setzt sich fast überall die Sonne durch und es wird wieder spätsommerlich warm bei maximal 25 bis 29 Grad. In der Nacht kühlt es ab auf Werte um 14 Grad. Und so wird das Wetter in den nächsten Tagen: Morgen zunächst noch sonnig, später ziehen einzelne Schauer und Gewitter auf, dabei aber noch recht warm. Am Dienstag dann unbeständig und etwas kühler. Am Mittwoch wieder freundlicher.

Sendung: Bayern 1 Nachrichten, 17.09.2023 05:00 Uhr