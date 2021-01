Nachrichtenarchiv - 20.01.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Heute ist es freundlich und trocken, an den Alpen gibt es mit Föhn am meisten Sonne, am wenigsten in Unterfranken. Tagsüber um 3 Grad in Niederbayern und bis 10 Grad an den Alpen. Morgen und am Freitag in Franken teils Regen, im Südosten Sonne. Es bleibt mild. Am Samstag wechselnd bewölkt, wieder etwas kühler.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.01.2021 06:00 Uhr