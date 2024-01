Das Wetter: Freundlich und kalt, ab morgen wechselhaft und milder

Das Wetter in Bayern: Teils bewölkt teils sonnig bei Höchstwerten zwischen - 1 und +3 Grad. In der Nacht oft klar bei Tiefsttemperaturen um - 3 Grad. Zu Wochenbeginn unter Tiefdruckeinfluss oft bewölkt, windig und zeitweise regnerisch. An den Alpen bleibt es freundlicher. Es wird milder bei 3 bis 12 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.01.2024 10:00 Uhr