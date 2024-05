Das Wetter : freundlich, später teils kräftige Gewitter

Das Wetter in Bayern: Am Abend freundlich, vereinzelt Schauer, später teils kräftige Gewitter. In der Nacht ziehen letzte Gewitter ab, 8 bis 4 Grad. Morgen und am Mittwoch teils freundlich, teils bewölkt mit Schauern oder Gewittern. Höchstwerte 16 bis 21 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.05.2024 17:00 Uhr