Das Wetter: Freundlich, später Schauer, bis 25 Grad

Das Wetter in Bayern: Überwiegend trocken mit Sonnenschein und lockeren Wolkenfeldern. Am Nachmittag und Abend hier und da Schauer und Gewitter, die heftig ausfallen können. Höchstwerte: 18 bis 25 Grad. In der Nacht gebietsweise Regen. Tiefstwerte um 9 Grad. Die Aussichten: Morgen stark bewölkt bis trüb und gebietsweise Regen. Am Wochenende wechselnd bewölkt mit Schauern, zwischendurch ab und zu Sonne. Höchstwerte 12 bis 20 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.05.2024 06:00 Uhr