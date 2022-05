Das Wetter: Freundlich, später Schauer, bis 21 Grad

Habeck und Lindner halten Öl-Embargo für tragbar

Berlin: Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner halten einen sofortigen Verzicht auf russische Öllieferungen für möglich. Beide warnen aber auch, dass ein Embargo zu steigenden Spritkosten führen würde. Lindner sagte dem Fernsehsender "Welt", ein Effekt an den Zapfsäulen sei nicht auszuschließen. Dafür habe die Bundesregierung aber schon Vorsorge getroffen. Vom ersten Juni an werde die Steuer auf Kraftstoffe auf das europäische Minimum gesenkt. Ein Verzicht auf russisches Gas sei derzeit aber noch nicht möglich. Habeck äußerte sich ähnlich, er nannte ein Öl-Embargo tragbar, es würde aber nicht spurlos an der Wirtschaft vorübergehen. Hintergrund sind die Diskussionen über weitere Sanktionen gegen Russland. Die EU-Kommission will ein Öl-Embargo in den Sanktionskatalog aufnehmen, die Bundesregierung hat ihren Widerstand dagegen inzwischen aufgegeben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.05.2022 13:45 Uhr