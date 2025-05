Das Wetter: Freundlich, später mehr Wolken, bis 24 Grad

Das Wetter in Bayern: Sonnig oder leicht bewölkt, später mehr Wolken, an den Alpen einzelne Schauer und Gewitter möglich. Höchstwerte 18 bis 24 Grad. In der Nacht klar, später in Schwaben Schauer. Tiefstwerte 12 bis 7 Grad. Die Aussichten: morgen zunächst freundlich, später unbeständig. Am Donnerstag im Süden Regen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.05.2025 12:00 Uhr