Das Wetter: Freundlich, örtlich Schauer oder Gewitter, bis 28 Grad

G7-Gipfel in Hiroshima endet mit Hilfszusagen an Ukraine

Hiroshima: Mit weiteren Hilfszusagen an die ukrainische Regierung ist in Japan der G7-Gipfel zu Ende gegangen. Um sich gegen die fortgesetzten russischen Angriffe verteidigen zu können, soll die ukrainische Armee unter Führung der USA massiv aufgerüstet werden. Präsident Biden sagte neue Lieferungen an Munition, Artillerie und gepanzerte Fahrzeuge im Umfang von umgerechnet knapp 350 Millionen Euro zu. Beim Treffen der Staats- und Regierungschefs wurde außerdem beschlossen, ukrainische Piloten an Kampfjets westlicher Bauart auszubilden. Ob und wann solche Maschinen an die Ukraine geliefert werden, ist allerdings unklar. Gleichzeitig vereinbarten die G7-Staaten, die Gangart gegenüber China zu verschärfen. Unter anderem soll die wirtschaftliche Abhängigkeit von der Volksrepublik verringert und entschlossener auf globale Machtbestrebungen reagiert werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.05.2023 19:30 Uhr