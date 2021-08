Das Wetter: Freundlich, örtlich Gewitter, Höchstwerte 28 bis 31 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag vielerorts freundlich und sonnig. Vereinzelte, teils heftige Gewitter. Höchstwerte um die 31 Grad. In der Nacht in Südbayern Gewitterneigung, sonst meist klar bei um die 16 Grad. Die weiteren Aussichten: Am Wochenende viel Sonne, im Süden teils gewittrig. Am Montag wechselhaft und etwas kühler.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.08.2021 12:00 Uhr