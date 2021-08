Das Wetter: Freundlich, örtlich Gewitter, Höchstwerte 27 bis 31 Grad

Nachrichtenarchiv - 13.08.2021 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Fast überall freundlich und sonnig. Ganz vereinzelt Schauer. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern in Teilen Oberbayerns. Höchstwerte 27 bis 31 Grad. In der Nacht anfangs in Südbayern noch Gewitter, sonst meist klar; Tiefstwerte um 16 Grad. Am Wochenende viel Sonne. Höchstwerte 26 bis 29 Grad. Am Montag unbeständig mit Sonne, Wolken, Schauern und Gewittern bei 22 bis 25 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.08.2021 08:00 Uhr