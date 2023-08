Das Wetter: Freundlich mit örtlichen Gewittern, Höchstwerte 26 bis 30 Grad.

Das Wetter in Bayern: Am frühen Vormittag in Ostbayern wolkig. Sonst meist recht freundlich. Ab Nachmittag vereinzelte, teils kräftige Schauer und Gewitter. Höchstwerte 26 bis 30 Grad. In der Nacht anfangs in Nordbayern noch gewittrig, sonst trocken. Tiefstwerte um 17 Grad. Die Aussichten bis Samstag: Auch morgen teils länger sonnig, teils bewölkt, später wieder kräftige Schauer und Gewitter. Freitag und Samstag sonnig bei 24 bis 32 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.08.2023 06:00 Uhr