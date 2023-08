Das Wetter: Freundlich mit örtlichen Gewittern

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag zunächst vielerorts sonnig. Im weiteren Verlauf örtliche, teils heftige Gewitter. Höchstwerte 27 bis 31 Grad. In der Nacht in Teilen Frankens gewittriger Regen, sonst meist klar bei Tiefstwerten um 17 Grad. Auch morgen teils länger sonnig, teils bewölkt und in der zweiten Tageshälfte kräftige Schauer und Gewitter. Am Freitag und Samstag sonnig und trocken bei 25 bis 33 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.08.2023 13:00 Uhr