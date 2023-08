Das Wetter: freundlich, im Süden Gewitter möglich

Das Wetter in Bayern: Auch abends sonnig mit einigen wenigen Wolken. Nachts bei 20 bis 14 Grad klar oder locker bewölkt, im Süden kann es Schauer und Gewitter geben. Die Aussichten: Morgen und auch am Donnerstag weiterhin oft sonnig bei maximal 27 bis 33 Grad, ganz vereinzelt sind Wärmegewitter möglich. Am Freitag im allgemeinen freundlich, im Lauf des Tages muss vermehrt mit Niederschlägen gerechnet werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.08.2023 17:00 Uhr