Das Wetter: Freundlich, Höchstwerte 6 bis 14 Grad

Das Wetter in Bayern: Nach örtlich zähem Nebel freundlich, am Nachmittag und Abend von Nordwesten her dichtere Wolken. Höchstwerte 6 bis 14 Grad. In der Nacht vereinzelt etwas Regen bei Tiefstwerten um 2 Grad. Morgen teils bewölkt, teils freundlich; vor allem an den Alpen oft sonnig; meist trocken. Donnerstag gebietsweise Regen. Am Freitag weitgehend trocken bei 5 bis 11 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.01.2024 08:00 Uhr