Das Wetter: Freundlich, Höchstwerte 21 bis 25 Grad

Das Wetter in Bayern: Nördlich der Donau und an den Alpen Sonne und Wolken, vereinzelt Schauer möglich, sonst verbreitet sonnig. Höchstwerte 21 bis 25 Grad. In der Nacht meist klar, Tiefstwerte 9 bis 15 Grad. Morgen anfangs im Norden und Osten sonnige Abschnitte, sonst bewölkt und später von Süden her Regen und teils kräftige Gewitter. Mittwoch und Donnerstag weitere Schauer und Gewitter, mitunter auch sonnig. Höchstwerte 15 bis 23 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.05.2024 15:00 Uhr