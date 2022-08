Das Wetter: Freundlich bei Temperaturen um 24 Grad

Nachrichtenarchiv - 29.08.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Freundlich mit längerem Sonnenschein und wenigen Wolken. Höchsttemperaturen 22 bis 26 Grad. In der kommenden Nacht sinken die Temperaturen auf 14 Grad am Bodensee und am Untermain, und auf 9 Grad im Allgäu. Morgen etwas wärmer, sonst kaum Änderung. Und die weiteren Aussichten: Am Mittwoch gebietsweise regnerisch, nur noch bis 23 Grad. Am Donnerstag überwiegend freundlich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.08.2022 17:00 Uhr