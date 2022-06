Das Wetter: freundlich bei maximal 21 bis 24 Grad

Toter und Verletzte bei Auto-Zwischenfall in Berlin

Berlin: Wenige Stunden nach dem tödlichen Auto-Vorfall am Berliner Ku'damm wird der genaue Ablauf nun etwas klarer. Laut Polizei fuhr ein 29-jähriger Berliner mit seinem Kleinwagen gegen 10 Uhr 30 in eine Menschengruppe. Dann fuhr er zurück auf die Straße, fuhr nach 200 Metern erneut auf den Bürgersteig und krachte in ein Schaufenster. Die Polizei hat den Mann vorläufig festgenommen und befragt ihn nun, ob er mit Absicht in die Menschengruppe fuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde ein Mensch getötet, fünf weitere wurden lebensgefährlich verletzt. Dazu kommen laut Einsatzkräften drei Schwer- und einige Leichtverletzte. Der Vorfall weckt Erinnerungen an das Attentat vom Breitscheidplatz. Wenige hundert Meter vom Ort des heutigen Vorfalls hatte damals ein islamistischer Attentäter seinen LKW in einen Weihnachtsmarkt gesteuert.

