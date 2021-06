Das Wetter: Freundlich bei 25 bis 32 Grad

Union einigt sich auf Wahlprogramm

Berlin: CDU und CSU haben sich auf ein gemeinsames Wahlprogramm geeinigt. Auf 138 Seiten skizziert die Union, wie sie Deutschland nach der Corona-Pandemie in die Zunft führen will. Wörtlich heißt es dort: "Wir können nicht zaubern, aber wir können und wollen arbeiten und gestalten". Die Philosophie sei "Sicherheit im Wandel". Die Union wolle eine neue Dynamik bei den Themen Klima, Wirtschaft und Familienförderung, man werde dabei aber Maß und Mitte halten. In dem Entwurf, den die Vorstände beider Parteien am Vormittag beschließen wollen, wird unter anderem die Prüfung einer Generationenrente erwähnt. Demnach soll für jedes Kind ein Konto eingerichtet werden, auf das eine monatliche Fix-Zahlung vom Staat erfolgt. CSU-Generalsekretär Blume spricht vom Einstieg in eine kapitalgedeckte private Altersvorsorge für alle. CDU und CSU sprechen sich außerdem gegen Steuererhöhungen und für Bürokratie-Abbau aus. Den Solidaritätszuschlag will die Union vollständig abschaffen. Einzelheiten wollen beide Parteien gegen Mittag präsentieren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.06.2021 08:00 Uhr