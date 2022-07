Das Wetter: Freundlich, 21 bis 26 Grad

Nachrichtenarchiv - 06.07.2022 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Freundlich mit Sonne und einigen Wolken, am Nachmittag im Bayerischen Wald und am östlichen Alpenrand Schauer möglich. Lebhafter Wind. Höchstwerte 21 bis 26 Grad. In der Nacht Tiefstwerte um 11 Grad. Morgen recht windig und unbeständig mit sonnigen Abschnitten, Regenfällen und einzelnen Gewittern. Ab Freitag zunehmend freundlich und kaum noch Schauer. Höchstwerte 16 bis 23 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.07.2022 10:45 Uhr