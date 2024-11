Das Wetter: Es bleibt trüb, in der Nacht leichter Frost

Das Wetter in Bayern: Am Abend in den Alpen und in den höheren Lagen der Mittelgebirge klar, sonst trüb, örtlich mit Sprühregen. Tiefstwerte in der Nacht 5 bis minus 2 Grad. Morgen in den Alpen und im höheren bayerischen Wald sonnig, sonst bewölkt oder trüb. Höchstwerte 3 bis 10 Grad. Die Aussichten: Am Dienstag etwas Regen, sonst oft bewölkt oder trüb.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.11.2024 17:30 Uhr