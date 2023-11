Das Wetter: es bleibt regnerisch mit Starkregen im Oberallgäu

Das Wetter in Bayern: Nachts am Alpenrand vereinzelt Regen oder Schnee. Die Temperaturen liegen zwischen plus 4 und minus 3 Grad. Und die Aussichten: Der Wetterdienst warnt vor Stark- und Dauerregen im Oberallgäu. In den übrigen Gebieten oft bewölkt und regnerisch bei 5 bis 14 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.11.2023 02:00 Uhr