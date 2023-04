Das Wetter: Es bleibt regnerisch bei 6 bis 14 Grad

Kurzmeldung ein/ausklappen Strombetreiber nehmen die letzten drei Atomkraftwerke vom Netz

Lingen: Die Ära der Kernenergie in Deutschland ist nach rund 60 Jahren zu Ende. Am späten Abend wurde als erstes der drei noch verbliebenen Atomkraftwerke der Meiler Emsland in Niedersachsen vom Netz genommen. Auch für die Akw Isar 2 in Essenbach bei Landshut und Neckarwestheim in Baden-Württemberg ist gemäß Atomgesetz jetzt Schluss. Kernkraftgegner feierten dies als "historischen Tag". Auf dem Münchner Odeonsplatz etwa versammelten sich am Mittag mehr als 1.000 Menschen zu einem sogenannten "Abschaltfest". Ähnliche Feiern gab es am Brandenburger Tor in Berlin, in Neckarwestheim und in Lingen. Der niedersächsische Umweltminister Meyer forderte derweil eine schnellere Suche nach einem sicheren Atommüll-Endlager. Wörtlich sagte er: "Es enden heute die Atomkraftwerke, aber der Müll bleibt".

