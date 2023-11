Das Wetter: Es bleibt regnerisch

Das Wetter in Bayern: Abends bewölkt, die Schauer lassen nach. Nachts am Alpenrand vereinzelt Regen oder Schnee. Sonst meist trocken und zumindest zeitweise klar. Zum frühen Morgen hin örtlich Nebel. Die Temperaturen liegen zwischen plus 4 und minus 3 Grad. Und die Aussichten: Morgen und zu Wochenbeginn oft bewölkt und regnerisch bei 5 bis 14 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.11.2023 17:00 Uhr