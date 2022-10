Das Wetter: Erst viele Wolken, später freundlicher, bis 20 Grad

Nachrichtenarchiv - 26.10.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Zunächst oft stark bewölkt und vereinzelt Regen. Im Tagesverlauf von Westen her Auflockerungen, besonders in Schwaben und Oberbayern auch sonnig. Höchstwerte 14 bis 20 Grad. In der kommenden Nacht vielerorts klar bei Werten um 8 Grad. Morgen und auch am Freitag und Samstag gebietsweise länger trüb durch Nebel und Hochnebel, sonst freundlich. An den Alpen und im höheren Bayerischen Wald viel Sonnenschein. Höchstwerte 16 bis 24 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.10.2022 06:00 Uhr