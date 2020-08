Nachrichtenarchiv - 05.08.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag sonnig, später besonders in Teilen der Oberpfalz sowie in Ober- und Niederbayern gebietsweise wolkig. Höchstwerte 21 bis 28 Grad. Von morgen bis Samstag nahezu ungetrübter Sonnenschein. Morgen bei 25 bis 31, ab Freitag bei 28 bis 35 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.08.2020 12:00 Uhr