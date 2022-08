Das Wetter: Erst sonnig, später auch Gewitter, bis 30 Grad

Habeck und Lindner erwägen Änderungen an Gasumlage

Berlin: Bundesfinanzminister Lindner und Bundeswirtschaftsminister Habeck zeigen sich offen für Korrekturen an der geplanten Gasumlage. Lindner sagte am Abend im ZDF, eine Maßnahme der Solidarität könne nicht dazu dienen, dass einzelne Unternehmen Gewinne machten. Man müsse sich das genau ansehen. Habeck will laut einem Bericht der "Welt" prüfen, ob der Kreis der berechtigten Unternehmen verkleinert werden kann. Auf dem Unternehmertag in Münster betonte Habeck aber, grundsätzlich bestehe der Anspruch auch für Unternehmen, die nicht in existenzieller Not sind. SPD-Chefin Esken erhöht indes den Druck in der Frage. Sie unterstrich die Möglichkeit des Bundestags, die Gasumlage zu blockieren. Das Parlament habe am Ende ein Eingriffsrecht, so Esken. Habeck müsse dringend dafür sorgen, dass Profiteure der Energiekrise nicht an der Gasumlage verdienten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.08.2022 07:00 Uhr