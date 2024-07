Das Wetter: Erst Sonne, später Regen, 24 bis 31 Grad

Das Wetter in Bayern: Zunächst scheint die Sonne. Am Nachmittag kommen immer mehr Wolken mit Schauern und Gewittern. Örtlich sind Unwetter möglich. Höchstwerte 24 bis 31 Grad. In der Nacht im Süden kräftiger oder gewittriger Regen, sonst bleibt es trocken. Tiefstwerte um 13 Grad. Morgen in Norden teils sonnig, sonst bewölkt und im Süden häufig Regen. Höchstwerte 17 bis 23 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.07.2024 06:00 Uhr