Das Wetter: erst Regen, später freundlicher

Laumann weist Kritik an NRW-Öffnungsstrategie zurück

Mainz: Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Laumann hat Kritik an der Pandemie-Öffnungsstrategie seines Landes entschieden zurückgewiesen. Man sei nicht waghalsig, sagte Laumann im ZDF. Die Öffnungen seien mit einem großen Schutzschirm verbunden. Dazu gehörten neben der Maskenpflicht etwa im öffentlichen Nahverkehr, in Geschäften und in Arztpraxen auch die Testpflicht am Arbeitsplatz nach Rückkehr aus dem Urlaub. Bei einer Inzidenz unter 10 fallen in Nordrhein-Westfalen ab heute Kontaktbeschränkungen und Maskenpflicht weg.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.07.2021 11:00 Uhr