Das Wetter in Bayern: Bis zum Abend sonnig, an den Alpen ganz vereinzelte Schauer oder Gewitter möglich. Örtlich recht windig. In der Nacht klar, Tiefstwerte 11 bis 6 Grad. In den kommenden Tagen wenig Änderung, weiter viel Sonne. Höchstwerte 18 bis 26, am Donnerstag bis 28 Grad.

