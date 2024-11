Das Wetter: erst neblig und trüb, später freundlich

Das Wetter in Bayern: Am Morgen ist es erst noch neblig oder trüb. Später wird der Tag recht freundlich mit Höchstwerten zwischen 0 und 8 Grad. Sonntag und Montag werden ähnlich, erst neblig-trüb oder bewölkt, dann teils freundlich mit viel Sonne an den Alpen. In Franken regnet es vereinzelt.

Sendung: Bayern 1 Nachrichten, 30.11.2024 05:00 Uhr