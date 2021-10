Das Wetter: Erst neblig, später viel Sonne, bis 15 Grad

Seehofer kündigt verstärkte Kontrollen im Grenzgebiet zu Polen an

Berlin: Bundesinnenminister Seehofer zeigt sich offen für den Bau einer Barriere an Polens Grenze zu Belarus. Es sei legitim, die EU-Außengrenze zu schützen, um illegale Grenzübertritte zu verhindern, sagte Seehofer der "Bild am Sonntag". Wegen des Andrangs von Migranten aus Afrika und dem Nahen Osten hat Polen bereits tausende Soldaten an der Grenze zu Belarus stationiert. Warschau kündigte außerdem den Bau einer Grenzanlage an. Laut Seehofer hat auch Deutschland die Kontrollen im deutsch-polnischen Grenzgebiet deutlich verstärkt. In Mecklenburg-Vorpommern hat die Bundespolizei unweit der deutsch-polnischen Grenze einen Kleintransporter gestoppt, in dem sich 31 Iraker befanden. Der Fahrer wurde in Gewahrsam genommen. Seit August ist die Zahl der Flüchtlinge, die über Belarus in die EU gelangen wollen, deutlich gestiegen. Es wird vermutet, dass die belarussischen Behörden die Migranten gezielt ins Land holen und an die Grenzen zu den östlichen EU-Staaten schleusen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.10.2021 06:00 Uhr