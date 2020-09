Das Wetter: Erst neblig, dann Wolken und Sonne bei 21 bis 26 Grad

Nachrichtenarchiv - 11.09.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Heute nach Auflösung von Nebelfeldern teils Wolken, teils Sonne. An den Alpen sind ganz vereinzelte Schauer oder Gewitter möglich, Höchstwerte 21 bis 26 Grad. Morgen Richtung Alpen erneut einzelne Schauer oder Gewitter, sonst meist heiter bei 22 bis 28 Grad. Am Sonntag und Montag nach Nebelfeldern oft viel Sonne, Höchstwerte 23 bis 31, Tiefstwerte 15 bis 9 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.09.2020 06:00 Uhr