Das Wetter: Erst neblig, dann meist freundlich

Carola Lentz übernimmt Leitung des Goethe-Instituts

München: Die Ethnologin Carola Lentz übernimmt heute die Leitung des Goethe-Instituts, des weltweit tätigen Kulturinstituts der Bundesrepublik Deutschland. Sie folgt auf Klaus-Dieter Lehmann, der 12 Jahre an der Spitze stand. Als wichtige Aufgabe ihrer Präsidentschaft bezeichnete Lentze in einem Interview den Kampf gegen Rechtsextremismus und Rechtspopulismus. Das Goethe-Institut wolle Offenheit, Austausch und Verständigung bewirken. Weltweit ist die Einrichtung in 98 Ländern vertreten. Das Institut bietet unter anderem deutsche Sprachkurse an und will über das kulturelle, gesellschaftliche und politische Leben in Deutschland informieren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.11.2020 08:00 Uhr