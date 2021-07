Das Wetter: Erst heiter, später von Westen her Schauer und Gewitter

Nachrichtenarchiv - 04.07.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Zunächst viel blauer Himmel. Im Lauf des Tags bilden sich Quellwolken, und von Westen her kommen Schauer und Gewitter auf. Höchsttemperaturen zwischen 20 und 26 Grad. Kommende Nacht sinken die Werte auf 15 bis 11 Grad. Morgen in Franken Schauer, sonst heiter, bei ähnlichen Temperaturen. Die Aussichten für Dienstag: sonnig, um 27 Grad, gegen Abend von Unterfranken her Gewitter

Quelle: BR24 Nachrichten, 04.07.2021 06:00 Uhr