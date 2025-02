Das Wetter: Erst grau und regnerisch, später im süden freundlicher

Das Wetter in Bayern: Bewölkt und zeitweise Regen, im östlichen Mittelgebirgsraum auch Schnee. Am Nachmittag im Süden weitgehend trocken. Höchstwerte 1 bis 11 Grad. In der Nacht örtlich etwas Regen oder Schnee bei 5 bis minus 1 Grad. Bis Freitag stark bewölkt und immer wieder Regen oder Schnee, am Samstag freundlicher und trocken. Dabei weiterhin kalt, nachts Frost bis minus 8 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.02.2025 06:00 Uhr