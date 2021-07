Das Wetter: Erst Gewitter, dann Wetterberuhigung, 16 bis 12 Grad.

Zehn Tote bei Busunfall in Kroatien - Fahrer festgenommen

Zagreb: Bei einem Busunfall in Kroatien sind zehn Menschen ums Leben gekommen, 45 wurden verletzt. Nach Angaben der Polizei war der Bus auf der Autobahn bei Slavonski Brod von der Fahrbahn abgekommen. Der Fahrer gab an, für einen Moment eingeschlafen zu sein. Er wurde verhaftet. Der Bus war auf dem Weg von Deutschland nach Pristina. An Bord waren Kosovaren, die in der Bundesrepublik arbeiten und ihren Urlaub in der Heimat verbringen wollten.

Quelle: BR24 Nachrichten, 25.07.2021 18:30 Uhr