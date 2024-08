Das Wetter: Erst gebietsweise wolkig, dann sonnig, bis 27 Grad

Das Wetter: Am Vormittag in Teilen Ober- und Niederbayerns noch vereinzelt Regen. Sonst trocken und im Laufe des Tages zunehmend freundlich. Höchstwerte 21 bis 27 Grad. In der kommenden Nacht sternenklar bei Werten um 13 Grad. Morgen sonnig. Auch am Mittwoch und Donnerstag oft freundlich, örtlich Schauer oder Gewitter. Tageshöchsttemperaturen zwischen 23 und 29 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.08.2024 06:00 Uhr