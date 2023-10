Das Wetter: Erst freundlich, später Wolken

Das Wetter in Bayern: Nach Auflösung von Nebelfelder erst vielerorts sonnig oder locker bewölkt. Im Tagesverlauf ziehen von Südwesten her Wolken auf, in Franken kann es regnen. Höchstwerte 13 bis 19 Grad. Nachts im Norden Frankens und in Alpennähe vereinzelt Regen, Tiefstwerte um 9 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen Nachmittag wolkiger und örtliche Schauer, maximal 13 bis 17 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.10.2023 10:00 Uhr